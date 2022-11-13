العالم اليوم - العراق: نريد استقرار أسعار النفط بما لا يتجاوز 100 دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في تصريحات صحفية، إن بلاده حريصة على الحفاظ على استقرار أسعار النفط عند مستوى لا يتجاوز 100 دولار للبرميل.

وأضاف أن العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، سيجري نقاشات مع أعضاء المنظمة الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها.

وقال إن بلده "حريص على الالتزام بسياسات أوبك وقراراتها لكن في نفس الوقت يرى.. أن العراق يجب أن يتم إعادة النظر في الحصة المقررة له".

وأضاف أن هناك عدة أسباب لذلك من بينها الحاجة "إلى الأموال لإعادة إعمار العراق".

وقال إن بلده "حريص على استقرار أسعار الطاقة. لا نريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا في نفس الوقت أن تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب".

تولت حكومة السوداني مهامها في أواخر أكتوبر منهية جمودا استمر أكثر من عام منذ الانتخابات البرلمانية.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، تقليل الإنتاج المستهدف بواقع مليوني برميل يوميا في أكتوبر، ومن المقرر أن تجتمع في ديسمبر من أجل النظر في سياسات الإنتاج في الفترة المقبلة.

وكانت أسعار النفط سجلت خسائر الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاعها في جلسة الجمعة، بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وأغلق خام برنت تعاملات الأسبوع عند مستوى 95.99 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88.96 دولار للبرميل.