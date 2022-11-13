العالم اليوم - زيلينسكي يصف معارك دونيتسك بـ"الجحيم"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 08:20 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الرئيسية في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا قبل الفرار.

ووصف زيلينسكي المعارك بأنها كالحجيم في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تخوض القوات الموالية لموسكو قتالا أكثر صرامة بعد أن انسحبت روسيا من العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب في فبراير .

وأضاف: "الروس في كل مكان لديهم نفس الهدف وهو إذلال الناس قدر الإمكان، لكننا سنعيد كل شيء، صدقوني".

وأكمل: نجاح أوكرانيا في خيرسون ومناطق أخرى يرجع إلى حد ما إلى المقاومة في منطقة دونيتسك في مواجهة الهجمات الروسية المتكررة.

وقال: "الوضع هناك كالجحيم، تدور معارك ضارية هناك كل يوم، لكن وحداتنا تدافع بشجاعة، إنها تتحمل ضغط الغزاة الرهيب، وتحافظ على خطوطنا الدفاعية".

وأعلنت روسيا، الجمعة، أنها استكملت سحب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بعدما أكدت أنها اتخذت "قرارا صعبا" بالانسحاب في ظل تقدم القوات الأوكرانية.