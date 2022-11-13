العالم اليوم - تحويل مسار طائرة أميركية لسبب خطير

انتم الان تتابعون خبر تحويل مسار طائرة أميركية لسبب خطير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 08:20 صباحاً - قالت شركة طيران، فرونتير إيرلاينز، الأميركية في بيان: إنه تم تحويل رحلة للشركة من فلوريدا إلى مدينة أتلانتا بعد اكتشاف أن أحد الركاب بحوزته ألة حادة تستخدم في فتح الصناديق.

وقال متحدث باسم فرونتير "احتجزت سلطات إنفاذ القانون في أتلانتا الراكب المعني".

ولم يصب أحد في الحادث وعرضت الشركة على الركاب رحلة جديدة صباح السبت إلى تامبا بولاية فلوريدا.

وقالت راكبة لشبكة "إن بي سي نيوز" إنه عندما ذهب المشتبه به إلى دورة المياه، أبلغها الشخص الجالس بجانبه أن المشتبه به يحمل سكينا وأنه "يهدد بطعن الناس".

وأضافت: "لذلك ذهبت للتحدث مع المضيفات في مقدمة الطائرة، انتهى بهم الأمر بإبلاغي أنهم سيهبطون بالطائرة على الفور ونزلنا في غضون 20 دقيقة".

ولم ترد شركة الطيران على الفور على طلب للتعليق حول ما إذا كان المشتبه به قد هدد بطعن آخرين على متن الطائرة.