بريطانيا: روسيا خلقت وضعا عالميا تسبب بالركود الاقتصادى بالمملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال هانت: "إذا تمكنا مع بنك إنجلترا من السيطرة على التضخم، فيمكننا أيضا احتواء تأثير الزيادة العالمية فى أسعار الفائدة والزيادة فى معدلات الرهن العقاري، والتى أصبحت الآن أكثر وضوحا للناس، فضلا عن تكلفة الاقتراض من أجل الشركات، ما سيتيح لنا فرصة لإعادة كل شيء إلى المربع الأول".
ووفقا له، فإن بريطانيا "فقدت الاستقرار بشكل رئيسى بسبب تصرفات روسيا فى أوكرانيا، ويمكننا أن نطلق على هذا الركود صنع فى روسيا، نحن بحاجة إلى استعادة الاستقرار من أجل اتخاذ الخطوة الأولى نحو النمو".
وقال الوزير: "احتمال مثل هذا السيناريو مكلف للغاية، السؤال الآن ليس ما إذا كنا ندخل فى حالة ركود، ولكن ما الذى يمكن فعله لجعل السقوط صغيرا والوقت قصيرا قدر الإمكان".
وفى 17 نوفمبر، من المقرر أن يسلم هانت الميزانية ويعلن عن الإجراءات التى ستتخذها حكومة رئيس الوزراء الجديد ريشى سوناك، لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء إجراءات غير شعبية مثل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق فى الميزانية.
وتعهد هانت بـ "الصدق بشأن المشاكل"، معربا عن أمله فى أن "يتفهم البريطانيون الحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات الفظيعة" من أجل تغيير الوضع الاقتصادى وخلق ظروف للنمو.
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