المصالحة الروسى: مسلحو النصرة يشنون 5 هجمات فى منطقة خفض التصعيد بإدلب

جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اللواء أوليج إيجوروف -فى تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت- إنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل 5 عمليات قصف من مواقع تابعة لتنظيم جبهة النصرة فى منطقة خفض التصعيد بإدلب.

جدير بالذكر أن مركز المصالحة الروسى فى سوريا، كشف قبل أيام عن تحضير مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى لعمل استفزازى فى محافظة إدلب شمال غربى سوريا، مبينا أن الغرض من هذه الأعمال الاستفزازية هو اتهام القوات السورية والروسية بمهاجمة المدنيين والمرافق الإنسانية.