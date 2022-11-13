العالم اليوم - الهند تسعى لاتفاق في كوب27 للتخلص من كل الوقود الأحفوري

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 05:23 صباحاً - تسعى الهند من الدول الموافقة على التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ المنعقدة في شرم الشيخ بمصر بدلا من اتفاق أضيق لخفض الفحم تدريجيا تم الاتفاق عليه العام الماضي.

وكانت الدول قد اتفقت في كوب26 في جلاسجو باسكتلندا في نوفمبر الماضي على بيان ختامي ألزم ولأول مرة الأطراف في قمة الأمم المتحدة للمناخ بتسريع الجهود نحو "التخفيض التدريجي للطاقة المستمدة من الفحم بلا توقف" مستهدفا أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا للبيئة.

وقال مصدران مطلعان لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الهند تريد توسيع هذا التعهد ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري.

وعندما طلب من المتحدث باسم الوفد الهندي في كوب27 تأكيد ما إذا كان هذا هو موقف الهند، قال "لم نذكر الفحم على الإطلاق".

وقال المتحدث إن الهند أشارت إلى تقرير صادر عن لجنة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة والذي قال إنه يجب على الدول خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف المناخ وأن هذا سيتطلب خفضا كبيرا في استخدام الوقود الأحفوري.