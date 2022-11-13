ولا تزال الأزمة مشتعلة فى مناطق أخرى من أوكرانيا، إذ تقاوم القوات الروسية بشدة فى أماكن أخرى، ووصف "زيلينسكي" المعارك فى منطقة دونيتسك بأنها "كالجحيم".
وقالت وكالة "رويترز" إن السكان المحليين رحبوا بوصول القوات الأوكرانية إلى وسط خيرسون أمس الأول الجمعة، بعد أن انسحبت روسيا من العاصمة الإقليمية الوحيدة التى استولت عليها منذ بداية الحرب.
وفى خطاب مصور، قال الرئيس الأوكراني، إن روسيا دمرت كل البنية التحتية فى المدينة، من اتصالات ومياه وتدفئة وكهرباء، مضيفًا: "(الروس) فى كل مكان لديهم نفس الهدف: إذلال الناس قدر الإمكان، لكننا سنصلح كل شيء، صدقوني".
وتحدث زيلينيسكي، عن سيطرة قواته على أكثر من 60 تجمعًا سكانيًا فى منطقة خيرسون، لافتًا إلى أن الشرطة اتخذت إجراءات لتحقيق الاستقرار، وأنه تم التعامل حتى الآن مع ما يقرب من ألفى لغم وشرك وقذيفة غير منفجرة.
ولفت الرئيس الأوكراني، إلى وجود معارك ضارية فى دونيتسك، قائلاً: "الوضع هناك كالجحيم، تدور معارك ضارية هناك كل يوم.. لكن وحداتنا تدافع بشجاعة، وتحافظ على خطوطنا الدفاعية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوكرانى: الروس دمروا بنية خيرسون التحتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.