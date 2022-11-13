اصطدام طائرتى تدريب بولاية تكساس

جدة - نرمين السيد - وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اصطدام طائرتين وتحطمهما خلال عرض جوى فى دالاس بولاية تكساس.

استجابت أطقم الطوارئ للحادث الذى وقع خلال عرض تذكارى للقوات الجوية فوق دالاس بمطار دالاس التنفيذى.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة طراز "بوينج بى 17 فلاينج فورترس" وأخرى طراز "بيل بى - 63 كينغكوبرا" اصطدمتا وتحطمتا فى حوالى الساعة 1:20 مساء السبت بالتوقيت المحلى.

وقال مسؤولون إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.

وأظهرت عدة مقاطع مصورة تم تدوالها على "تويتر" طائرتين يبدو أنهما تصطدمان فى الهواء قبل أن تهبط كلاهما بسرعة، ما تسبب فى اندلاع حريق هائل وتصاعد أعمدة من الدخان الأسود فى السماء.

بدأت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطنى لسلامة النقل فى إجراء تحقيقات.