العالم اليوم - لبنان يسلم العراق حفيد أخ صدام حسين بتهم صلته بداعش

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 01:22 صباحاً - تسلم العراق من لبنان مواطنا عراقيا قدمته بغداد على أنه حفيد أخ غير شقيق لصدام حسين، متهم بالمشاركة في مجزرة ارتكبها تنظيم داعش عام 2014، وفق ما أفاد السبت مصدر أمني عراقي.

وصرح المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن عبد الله السبعاوي هو "حفيد الأخ غير الشقيق" للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مضيفا أن التسليم جرى الجمعة.

وأضاف المصدر أنه "يعتبر أحد منفذي (مجزرة) سبايكر" التي شهدت إعدام تنظيم داعش لمئات العسكريين عام 2014.

وبحسب مصدر قضائي لبناني، أوقف السبعاوي المولود عام 1994 "في 11 يونيو 2022 بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول بناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت عائلة عبد الله السبعاوي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه كان في اليمن وقت وقوع الأحداث.

تفاصيل مذبحة سبايكر