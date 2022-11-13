العاهل البحرينى يشيد بالمشاركة الواسعة فى انتخابات النواب والبلدية

جدة - نرمين السيد - وأشاد بالإقبال الكبير والمشاركة الواسعة التى شهد لها الجميع فى هذه الانتخابات من أهل البحرين من مختلف الأعمار رجالا ونساء والذى ساهم فى تحقيق نسبة عالية بكل المقاييس، مؤكدا أنه إنجاز مشهود يعد من إنجازات المشاركة الشعبية البحرينية التى سوف يسجلها التاريخ لأجيال البحرين القادمة.

وأعرب ملك البحرين عن شكره لأبناء البحرين على موقفهم الوطنى المخلص وهذا الانتصار لخيار المشاركة بإرادتهم الحرة المستقلة وحرصهم على أداء مسؤولياتهم الوطنية، منوها بما يتمتعون به من وعى وإدراك لواجباتهم، واهتمامهم ببناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم فى الاستحقاقات الانتخابية وعبر المؤسسات الدستورية.

كما أشاد بالجهود الموفقة والمخلصة التى بذلتها اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية المساندة وكافة الجهات المعنية وجميع العاملين والعاملات فى مراكز الاقتراع والفرز والمتطوعين الذين أكدوا الصورة المشرفة والمستوى الحضارى الراقى لشعب البحرين، مثنيا على ما تميزوا به من دقة وأمانة وكفاءة عالية، مشيدا كذلك بدور القضاء البحرينى فى الإشراف على سير العملية الانتخابية.

وأضاف أن شعب البحرين اليوم بكل فئاته أكد بإصرار على الخيار الصحيح فى تعزيز مسيرة المشروع الإصلاحى، مستمدا من تاريخ البحرين ونهجها الذى يقوم على التعايش والتعدد والتنوع بين مختلف الاتجاهات فى مجتمع العيش الكريم وفى الدولة المدنية.