العالم اليوم - من يقود الجيش الباكستاني بعد تقاعد قمر جاويد باجوا؟

انتم الان تتابعون خبر من يقود الجيش الباكستاني بعد تقاعد قمر جاويد باجوا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - أنهى الجيش الباكستاني، كل التكهنات بشأن تمديد آخر للقائد الحالي الجنرال قمر جاويد باجوا، عبر بيان نشره لزيارات وداعية يقوم بها باجوا للثكنات العسكرية.

وجاء في بيان الجيش، "الجنرال قمر جاويد باجوا، رئيس أركان الجيش، زار حاميات سيالكوت ومانغلا كجزء من زياراته الوداعية لمختلف التشكيلات".

وعلى الرغم من أن المتحدث العسكري، قد أكد سابقا أن الجنرال باجوا لن يسعى إلى تمديد آخر، إلا أن التكهنات بشأن بقاء الرئيس الحالي في المنصب كانت منتشرة في الأسابيع الأخيرة.

كانت هناك شائعات بأن الجنرال باجوا سيتم تمديده لفترة قصيرة، بينما سيتم تعيين نائب رئيس أركان الجيش.

وسينهى باجوا ولايته التي استمرت ست سنوات، شهدت خلالها باكستان العديد من التطورات، على الصعيدين الداخلي والخارجي.

قائد جديد

ومع تأكيد الجيش رسميًا تاريخ تقاعد الجنرال باجوا، تتجه الأنظار الآن إلى رئيس الوزراء شهباز شريف فيما يتعلق باختياره ضابطًا للمنصب المطلوب.

من المتوقع أن يتم نقل ملخص يحمل أسماء المرشحين المحتملين للوظيفة العليا قبل حوالي أسبوع من تقاعد الجنرال باجوا.

ومن المرجح أن يكون الإعلان الرسمي للرئيس الجديد أقرب إلى تاريخ تقاعده، ومع ذلك، يزعم بعض المسؤولين أن هناك إمكانية للإعلان عن القائد الجديد عاجلاً وليس آجلاً.

أسماء مرشحة

ومن الأسماء التي تم تداولها لقيادة الجيش، الجنرال عاصم منير، وينظر إليه على أنه المرشح الأبرز لمنصب قائد الجيش، وقائد فيلق گوجرانوالا الجنرال محمد عامر.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير، أن القوات المسلحة الباكستانية، البالغ عددها 500 ألف جندي، تلعب دوراً حاسماً في سياسة البلاد، إذ سبق أن قادت انقلابات عدة، كما تتحكم في السياسة الباكستانية.

وزعمت الصحيفة، أن الجنرالات ظلوا يحكمون باكستان بشكل علني، ولكن سياسيون يقولون إنهم "اختاروا في السنوات الأخيرة التأثير على السياسة من وراء الكواليس"، ولكن الجيش ينفي تدخله في سياسة البلاد.

وحول اختيار قائد جديد للجيش الباكستاني، حيث تنتهي مدة الجنرال قمر جاويد باجوا القائد الحالي خلال شهر نوفمبر الجاري، قال المتحدث باسم حزب تحريك إنصاف الذي يقوده عمران خان، عبدالصمد يعقوب، لموقع "دوت الخليج"، "إن عمران خان لا يهتم بشأن تعيين قائد جديد، وهذا هو الموقف الرسمي للحزب".

حسم القرار

الخبير الاستراتيجي الباكستاني، حذيفة فريد، يقول إن الحكومة حسمت أمر قائد الجيش الجديد، وتم الاتفاق على شخصه، بعد الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء شهباز شريف إلى لندن، والاجتماع مع أخيه رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.

لكنه يرى أنه كان من الأفضل التمديد إلى رئيس قائد الجيش الحالي فترة محددة، حتى لا يواجه القائد الجديد الإرث السياسي المحتقن الذي تمر به البلاد حاليا، وعدم الاستقرار السياسي التي تعاني منه باكستان، يتسلم القائد الجديد في وضع أفضل من الحالي.

وأشار إلى أن عمران خان قد طلب سابقا بتمديد ولاية باجوا لمدة عام حتى يتم إجراء الانتخابات القادمة، وتأتي حكومة جديدة مع قائد جيش جديد.

من هو قمر جاويد باجوا؟

- ولد قمر جاويد باجوا في غاخار ماندي التي تبعد 140 كيلومترا جنوب العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

- خريج كلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا وجامعة الدفاع الوطني في إسلام آباد.

- تلقى تدريبا عسكريا في تورنتو بكندا.

- شغل جاويد باجوا عدة مناصب عسكرية مختلفة، منها المفتش العام المسؤول عن التدريب والتقييم في مقر قيادة الجيش في راولبندي من سبتمبر 2015 إلى 29 نوفمبر 2016.

- من 14 أغسطس 2013 إلى 22 سبتمبر 2015 قاد "فيلق إكس" المسؤول عن المنطقة التي يوجد بها خط وقف إطلاق النار في كشمير المتنازع عليها مع الهند.

- يوم 26 نوفمبر 2016 أصبح قائدا للجيش.