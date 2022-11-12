واشنطن: نأمل بدء المفاوضات بين موسكو وكييف بأسرع وقت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 11:29 مساءً - صرحت السفيرة الأمريكية لدى "الناتو" جوليان سميث، بأن واشنطن تأمل في أن تجري المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في أسرع وقت ممكن، مع أحقية كييف بتحديد شروط التفاوض، بحسب " روسيا اليوم".

ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، عنها قولها: "الولايات المتحدة تريد من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تهيئة الظروف للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا".

وأشارت، الى أن كييف من يجب أن تحدد شروط المفاوضات، وأضافت، نعلم أن موسكو بوسعها إنهاء الأزمة "في اليوم التالي إذا أرادت ذلك".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، إن موسكو لا تطرح أي شروط مسبقة للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن يجب على كييف إظهار حسن النية.

كما أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن موسكو "ستكون دائما مستعدة للاستماع إلى مقترحات الشركاء الغربيين التي تهدف إلى نزع التوتر، وذلك إذا تم توجيه مقترحات واقعية".

فيما قال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك: "كييف ليس لديها دافع لاستئناف المفاوضات مع موسكو، إذا جرت المفاوضات سيعني ذلك انتصار روسيا".