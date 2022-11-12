دميترى ميدفيديف: روسيا لديها المزيد من الأسلحة فى ترسانتها لاستخدامها فى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 11:29 مساءً - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميترى ميدفيديف، اليوم السبت ، إن روسيا لم تستخدم حتى الآن ترسانتها الكاملة من الأسلحة في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف ميدفيديف عبر تطبيق تليجرام وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لأسباب واضحة لجميع العقلاء، لم تستخدم روسيا حتى الآن ترسانتها الكاملة من الأسلحة كما أنها لم تضرب جميع الاهداف المحتملة في المحليات، كل شيء في وقته".

وأشار إلى أن روسيا تقاتل بمفردها حاليا ضد الغرب بالتزامن مع محاولاتها بناء نظاما عالميا متساويا للمستقبل كما تحمي مواطنيها وتعيد أراضيها وستواصل إستعادة أراضيها.

وأكد ميدفيديف أن "روسيا تقاتل بمفردها ضد الناتو والغرب، لذا فإن أي مقارنات مع الماضي أمر غير صحيح"، مشيرا إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لإنقاذ حياة أفراد خدمتها والمدنيين أثناء أداء مهام قتالية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن "روسيا هي التي تبني نظاما عالميا مستقبليا وسيتم بناء مثل هذا النظام العالمي المتكافئ".