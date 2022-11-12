أوكرانيا: نفذنا 11 غارة جوية على أهداف روسية واستهدفنا 3 أنظمة دفاع روسية

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأركان - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن وحدات من قوات الدفاع قامت بإجراءات إحلال الاستقرار فى المناطق السكنية التى تمت السيطرة عليها بمنطقة خيرسون فى 12 نوفمبر. وعاد ممثلو الإدارة العسكرية الإقليمية إلى خيرسون وبدأوا العمل. وتابعت أنه فى الوقت ذاته، تقوم القوات الروسية بتحسين معدات التحصين للخطوط الدفاعية على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. وتواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية فى اتجاهات باخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا

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