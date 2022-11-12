تونس تحبط 12 محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 412 مهاجرا من الغرق

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى بإسم الإدارة العامة للحرس الوطنى –فى بيان له– إنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالوسط والساحل من إحباط 12 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 412 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من الغرق.
وأضاف المتحدث أنه من ناحية آخرى وفى إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات نابل وبنعروس، من ضبط 8 تونسيين أثناء التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.
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