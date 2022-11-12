العالم اليوم - المغرب.. مبادرة حكومية تشجع الزراعة الذكية لمواجهة الجفاف

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 11:22 مساءً - تزايد الاهتمام بالزراعة الذكية والمستدامة في المغرب، لا سيما بعد توالي سنوات الجفاف، فيما تسعى عدة مبادرات إلى تشجيع طرق زراعية لا تؤدي إلى استنزاف موارد المياه.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، شرعت الحكومة المغربية في تشجيع شباب الجامعات على هذه المبادرات الذكية، حيث أعلنت خلال اليومين الأخيرين عن تخصيص 55 مليون درهم لتمويل برنامج تشجيع مقاولات الشباب في القرى.

وأولى المغرب عناية كبيرة للشباب من أجل إحداث مشاريع تكنولوجيا ذكية تساعد على مواجهة تحديات الطبيعة، من قبيل التغيرات المناخية والمحافظة على الموارد المائية:

أطلقت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، يوم الجمعة، مباراة وطنية لاختيار ومواكبة الشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة في مجال الفلاحة الرقمية والذكية مناخيا.

أقيمت هذه المبادرة من طرف وكالة التنمية الفلاحية في إطار تفعيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

تراهن المبادرة على خلق جيل جديد من الشباب المقاول، يضم 44 مشاركا و25 مشروعا في مجال الزراعة الذكية.

المبادرة مرت بأربع مراحل رئيسية، الأولى انتهت بانتقاء 25 مشروعا مبتكرا لـ44 شابا وشابة. أما المرحلة الثانية فتهدف إلى مواكبة الشباب حاملي المشاريع المنتقاة من خلال معسكرات تدريبية وتدريب مكثف حضوري وعن بعد لمدة خمسة أشهر، وفقا لرشيد الغريب، مدير هندسة المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية.

خلال المرحلة الثالثة، يعرض المستفيدون من التدريب مشاريعهم أمام لجنة لاختيار ثلاثة مشاريع، ستستفيد من دعم كبير من قبيل أول طلب زبون، و أن أصحاب حاملي المشاريع ستتم مواكبتهم لبناء نماذجهم وإحداث مقاولاتهم.

يذكر أن اختيار جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يعود بالأساس إلى توفرها على بنية تحتية للتكوين الميداني والعلمي ستمكن حاملي هذه المشاريع الرقمية من الاشتغال عليها بمختبرات وحقول تجريبية ذات جودة عالية.

وتعليقا على هذه المبادرة قال عبد الله أعراز، الدكتور في علم النباتات والمتخصص في الفلاحة المستدامة في حديث مع "موقع دوت الخليج"، أن تشجيع شباب على الزراعة الرقمية التي تواجه التحديات المناخية مبادرة لفريدة من نوعها، سيساهم في تدريب الشباب وتقديم مهارات تساعده في إنجاز مشروع زراعة مستدامة هدفها تشجيع وتثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي.

وتابع أعراز، أن الفلاحة المستدامة تشجع على ترشيد وعقلنة الموارد المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الأسمدة الطبيعية، وتبرز بشكل أكبر في المحافظة على البيئة والطبيعة والمورث الطبيعي والتنمية البشرية.