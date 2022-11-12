الرئيس الأوكرانى: القوات الروسية دمرت البنية التحتية الحيوية فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وأوضح زيلينسكى -فى خطاب نقلته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية اليوم- أن من بين ما تم تدميره تأتى شبكات الاتصالات وإمدادات المياه والتدفئة والكهرباء.
وأضاف زيلينسكى أن قواته سيطرت على أكثر من 60 مستوطنة فى منطقة خيرسون.
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