الرئيس الأوكرانى: القوات الروسية دمرت البنية التحتية الحيوية فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وأوضح زيلينسكى -فى خطاب نقلته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية اليوم- أن من بين ما تم تدميره تأتى شبكات الاتصالات وإمدادات المياه والتدفئة والكهرباء.

وأضاف زيلينسكى أن قواته سيطرت على أكثر من 60 مستوطنة فى منطقة خيرسون.