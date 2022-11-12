الصحة اللبنانية: تلقيح 26267 شخصا ضد الكوليرا فى اليوم الأول للحملة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تلقيح 26267 شخصًا ضد الكوليرا، اليوم السبت، خلال فعاليات اليوم للمرحلة الأولى للخطة الوطنية للتلقيح ضد الوباء الذى ظهر فى لبنان فى 5 أكتوبر الماضى ووصل إلى أكثر من 3150 شخصًا بين إصابات مؤكدة ومشتبه بها وأدى لوفاة 18 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية -فى بيان لها اليوم- أن حصيلة اللقاحات التى تمت عن طريق الفم اليوم تركزت فى المناطق المستهدفة فى 4 محافظات و6 مناطق و19 بلدة ومخيم نهر البارد للنازحين السوريين، من خلال 139 فريقًا ميدانيًا للشركاء فى الصليب الأحمر اللبنانى وعدد من الجمعيات الأهلية. وأبدى وزير الصحة اللبنانى فراس الأبيض، ارتياحه للإقبال على أخذ اللقاح بما يسهم فى تحقيق الحماية والمناعة المجتمعية، مثنيًا على جهود فرق التحصين الميدانية، ومؤكدًا أن ما تم تحقيقه فى هذا اليوم الأول محفز على المضى قدما فى الحملة الوطنية لتحصين أكثر من 70% من سكان المناطق الأكثر عرضة للوباء. وكان لبنان قد حصل على 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا بدعم من منظمة الصحة العالمية أول أمس الخميس.

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