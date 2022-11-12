العالم اليوم - البحرين.. أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ عقدين

انتم الان تتابعون خبر البحرين.. أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ عقدين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 10:22 مساءً - قال وزير العدل البحريني، نواف المعاودة، ليل السبت الأحد، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، كانت الأكبر منذ 20 عاما، وفق ما أوردت وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأوضح المعاودة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت 73 %، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انتخابات عام 2002.

وتنافس على هذه الانتخابات 500 مرشح بينهم نحو 100 سيدة للفوز بـ 40 مقعدا برلمانيا، بالإضافة إلى 90 مقعدا للمجالس البلدية في بلد يسكنه 1.5 مليون نسمة.

وقال وزير العدل إن النتائج قد تتأخر بسبب كثافة المشاركة خاصة في اللجان العامة.

وأضاف أنه لم تسجل أي مخالفات في هذه الانتخابات.