قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم عدة قرى شمال الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال انتشروا فى قرى رمانة وزبوبا والطيبة وداهموا عدة أحياء فى محافظة "جنين".

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من منطقة "باب العامود" فى مدينة القدس المُحتلة.

وفى محافظة "نابلس" الواقعة إلى الجنوب من "جنين"، قام مجموعة من المُستوطنين باحتجاز مساح أراض ومواطنين آخرين معه، شرق قرية "بيت دجن"، تحت تهديد السلاح، لعدة ساعات، قبل الإفراج عنهم.

وفى بلدة "قصرة" جنوب نابلس، أغلقت آليات الاحتلال بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية المدخل الرئيسى لشرق البلدة، كعقاب جماعى؛ بحجة رشق سيارات المستوطنين بالحجارة، يوم الخميس الماضى.