15 نوفمبر.. سكان العالم 8 مليارات نسمة
أعلنت الأمم المتحدة ان عدد سكان العالم سيصل بحلول الـ15 من نوفمبر 2022م على كوكب الأرض إلى ثمانية مليارات نسمة.
واعتبرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم أن بلوغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات "حدث هام للبشرية".. مرحبة بالزيادة في متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل وفيات الرضع والأمهات.
وقالت بهذا المناسبة انه "مع ذلك، أدرك أن هذه ليست لحظة يحتفل بها الجميع بالضرورة.. يشعر البعض بالقلق من عالم مزدحم بعدد كبير جداً من السكان وموارد غير كافية للعيش على أساسها".. داعية إلى عدم "الخوف" من هذا العدد.
ووفقاً لبعض التقارير فقد وصل عدد سكان العالم إلى أول مليار نسمة في بداية القرن التاسع عشر.
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