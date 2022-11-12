ميدفيديف: روسيا تحارب الناتو ولم تستخدم كل قوتها في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف أن بلاده تواجه حلف شمال الأطلسي "الناتو" والغرب بمفردها في أوكرانيا.

وكشف ميدفيديف أن روسيا لم تستخدم كل قوتها بعد في أوكرانيا، وأن جيش بلاده لم يستخدم حتى الآن كل قدراته الهجومية، ولم يلجأ لضرب كل الأهداف الأوكرانية الموزعة في المناطق المدنية، قبل أن يضيف أن لكل قرار وقته.

وقال مدفيديف، على حسابه على التلجرام: "في ظل التطورات الأخيرة والقرارات الصعبة التي تم اتخاذها من قبل القيادة العسكرية، تناسى البعض وتلاشت بالنسبة لهم، بعض الحقائق الأساسية ولا بد من التذكير بها":

واستطرد: نذكر الجميع أن روسيا هي التي تدافع عن مواطنيها وان بلادنا هي التي استعادت أراضيها وليس العكس وهذا الاستعادات مستمرة.

نذكر أن روسيا تقاتل وتقود العمليات القتالية بكل حرص الا تستهدف المدنيين وبطريقة أقصى لحماية أرواح جنودها وحياة المدنيين. فيما لا يضع العدو أي اعتبارات لحياة وسلامة المدنيين وهنا يكمن الفرق الاخلاقي بيننا.

نذكر وكما هو واضح للجميع لم تستخدم حتى الآن كل قدراتها وامكانياتها العسكرية والقتالية ولم تلجأ لاستهداف كل أهداف العدو الموزعة في المناطق المدنية. وهذا ليس بسبب الخصال الإنسانية التي نتحلى بها فقط. لكل قرار وقته.