السفيرة الأمريكية لدى الناتو: نأمل إجراء مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - أعربت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث، اليوم السبت، عن أمل الولايات المتحدة في أن تجري مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا في المستقبل القريب، لكنها تعتقد أن كييف يجب أن تحدد شروط المحادثات.

وقالت سميث فى تصريحات لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، إن الولايات المتحدة تريد من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تهيئة الظروف للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.

وأشارت سميث إلى أنه يمكن لموسكو إنهاء الأزمة الأوكرانية في اليوم التالي إذا أرادت ذلك.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت مجلة «أوت لوك» الهندية، إنه من المتوقع أن تسيطر أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا، على طاولة المفاوضات في قمة مجموعة العشرين «G20» وستعقد في إندونيسيا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وسبق وقال الرئيس الإندونيسي ومضيف القمة، جوكو ويدودو، لوسائل الإعلام، إنه من غير المتوقع أن يحضر فلاديمير بوتين القمة المقبلة لزعماء مجموعة العشرين في بالي.

وتابعت «أوت لوك» أنه من المرجح أن تهيمن على قمة “G20” التي ستعقد بين 15 و16 نوفمبر الحرب المستمرة والدور الذي لعبته روسيا في بدء الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في دخول أوكرانيا.

ووفقا للمجلة هناك مؤشرات واضحة على أن الانقسام بين القادة بشأن قضية أوكرانيا قد ينتهي به الأمر إلى جعل القمة الإندونيسية أكثر الاجتماعات إثارة للانقسام بين مجموعة العشرين.

وفي الفترة التي سبقت القمة، كان هناك نقاش محتدم بين الأعضاء حول ما إذا كان ينبغي دعوة بوتين أو مقاطعته من قبل مجموعة العشرين لكن ويدودو تغلب على منتقدي الرئيس الروسي وتمكن من البقاء على الحياد من خلال دعوة روسيا لحضور القمة.

كحل وسط وللحصول على دعم الدول الغربية، كان عليه دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بالي، على الرغم من أن بلاده ليست جزءًا من مجموعة العشرين.