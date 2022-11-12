ميدفيديف: روسيا لديها المزيد من الأسلحة فى ترسانتها لاستخدامها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميدفيديف عبر تطبيق تليجرام وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لأسباب واضحة لجميع العقلاء، لم تستخدم روسيا حتى الآن ترسانتها الكاملة من الأسلحة كما أنها لم تضرب جميع الاهداف المحتملة فى المحليات، كل شيء فى وقته".
وأشار إلى أن روسيا تقاتل بمفردها حاليا ضد الغرب بالتزامن مع محاولاتها بناء نظاما عالميا متساويا للمستقبل كما تحمى مواطنيها وتعيد أراضيها وستواصل إستعادة أراضيها.
وأكد ميدفيديف أن "روسيا تقاتل بمفردها ضد الناتو والغرب، لذا فإن أى مقارنات مع الماضى أمر غير صحيح"، مشيرا إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لإنقاذ حياة أفراد خدمتها والمدنيين أثناء أداء مهام قتالية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسى أن "روسيا هى التى تبنى نظاما عالميا مستقبليا وسيتم بناء مثل هذا النظام العالمى المتكافئ".
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