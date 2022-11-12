العالم اليوم - حبس سائق "حافلة الدقهلية"..و النيابة تكشف السبب

انتم الان تتابعون خبر حبس سائق "حافلة الدقهلية"..و النيابة تكشف السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - قررت النيابة العامة في مصر، السبت، حبس سائق الحافلة التي سقطت في قناة مائية بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة، في حادثة أسفرت عن مصرع 24 شخصا وإصابة آخرين، وذلك لتسببه في هذه المأساة الإنسانية.

وقالت النيابة المصرية في بيان إنه تبين أن السائق المتهم المتسبب في الحادث يتعاطي المخدرات، إذ أكد التحليل المبدئي للمتهم تعاطيه مخدرا.

وقررت النيابة العامة عرض السائق المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانا لمدى تعاطيه مواد مخدرة.

وأضاف البيان أن السائق المتهم أنكر ما نُسب إليه.

وكشفت النيابة تفاصيل إضافية عن حادثة الحافلة في الدقهلية، نقلا عن شهادات المصابين فيه، إذ بينما كان سائق الحافلة يتحدث في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.

وصرحت النيابة المصرية بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من بقية الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، مشيرة إلى أن العمل جار لاستكمال التحقيقات.

وحسب شاهد عيان، فإن الحادث وقع على طريق ميت غمر في محافظة الدقهلية، وإن الحافلة كانت تقل عمالا وموظفين لأعمالهم بمدينة المنصورة. ووقع الحادث أمام محطة صرف أجا.