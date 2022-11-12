العالم اليوم - إيلون ماسك يغرد: هذه الأمور قريبا في تويتر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، السبت، أن موقع "تويتر" الذي استحوذ عليه في أواخر أكتوبر الماضي سيتضمن مزايا جديدة فيما يبدو.

وفي تغريدة على "تويتر"، اكتفى إيلون ماسك بنشر صور رمزية (إيموجي) لكل من وجه الروبوت وشاهد القبور، وأرفقهما بكلمة "قريبا". ولم يدل ماسك بمزيد من التفاصيل عن الأمرين. تكهنات بحسب العديد من المغردين، ربما يشير الملياردير الأميركي إلى أن "تويتر" سيأخذ قرار حاسما يتعلق بإزالة الحسابات الوهمية، وهي قضية كانت في صلب الخلافات بين ماسك وإدارة تويتر السابقة أثناء مفاوضات الاستحواذ. قرارات جدلية منذ أن اشترى ماسك "تويتر"، أدخل سلسلة تغييرات على المنصة، أبرزها فرض رسوم 8 دولارات لقاء توثيق الحساب بالإشارة الزرقاء، وفوجئ المتابعين أن خيار التوثيق عبر الرسوم يواجه مشكلة تقنية، فيما ذهب البعض للتوقع بأن ماسك قد يتراجع عن هذه الخطوة.

ورغم أن إيلون ماسك اشترى الموقع لقاء 44 مليار دولار، إلا أنه أشار إلى أن احتمال إفلاسه وارد.

ماسك سرح نصف العاملين في تويتر وأقصى الإدارة العليا وأصبح المدير الوحيد لموقع التغريدات.

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