الجيش التايواني: 10 طائرات حربية صينية تخترق خط الوسط في مضيق تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، اختراق 10 طائرات حربية صينية خط الوسط في مضيق تايوان خلال اليوم.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سي.إن.إيه.) التايوانية في نسختها الإنجليزية - إلى أن تلك الطائرات كانت بين ما مجموعه 36 طائرة تابعة للجيش الصيني تم رصدهم في محيط تايوان خلال اليوم السبت، وذلك بالإضافة إلى 3 سفن حربية صينية.

وأوضحت الوزارة أن الـ10 طائرات التي عبرت خط الوسط في مضيق تايوان، كان بينها 6 طائرات من طراز "شينيانج جيه-11"، و4 طائرات "جيه-16".

وأضاف البيان أن الجيش التايواني رصد أيضا 4 طائرات "شينجدو جيه -10"، وطائرة "واي-8" المضادة للغواصات، و3 قاذفات من طراز "إتش-6"، في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان.

وتابع البيان "كما تم رصد 3 طائرات صينية بدون طيار في المنطقة نفسها، إحداهما من طراز "هاربين بي زد كيه-005" طويلة المدى، وأخرى من طراز جيوتشو "بي زد كيه-007"، وأخيرة من طراز "كاسك ريبنو سي إتش-4".

وذكر البيان أن وزارة الدفاع التايوانية حشدت دوريات بحرية وجوية قتالية، ونشرت أنظمة الدفاع الجوي لمتابعة رصد ومراقبة طائرات الجيش الصيني.

يذكر أن التوترات في مضيق تايوان مستمرة منذ أكثر من 3 شهور، حيث بدأت الصين في تعزيز تواجدها العسكري في المضيق ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في 2 أغسطس الماضي، وهي أول زيارة من مسئول أمريكي بارز إلى تايوان منذ عقود.