لحماية البيئة.. ألمانيا تتجه لحظر الألعاب النارية فى رأس السنة

جدة - نرمين السيد - ويشمل حظر الألعاب النارية كلًا من البيع والشراء والتجمعات، لحماية المستشفيات من قدوم أى إصابات خلال الاحتفالات، والتخفيف عليها فى ظل جائحة كورونا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتحظر الحكومة الألمانية نهائيًا إطلاق الألعاب النارية بجوار الكنائس والمستشفيات ومنازل الأطفال والمسنين خاصة المبانى الحساسة للحريق.

وبحسب الصحيفة، فإنه من أهداف حظر الألعاب النارية، منع ما تسببه من ملوثات وقمامة فى الشوارع خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

وتسعى منظمة المعونة البيئية الألمانية، إلى منع الألعاب النارية الخاصة بليلة رأس السنة الجديدة، بسبب تزايد مستوى التلوث بالغبار الناعم الناجم عن الألعاب النارية والصواريخ ليلة رأس السنة الجديدة، بالإضافة إلى كميات النفايات الكبيرة، وما تشكله الألعاب النارية من عبء على الحيوانات.

وسجّلت صناعة الألعاب النارية مبيعات بلغت نحو 130 مليون يورو فى عام 2019، وتسبب الألعاب النارية فى نحو 2050 طنًا من الغبار الناعم كل عام، منها 1500 طن فقط فى ليلة رأس السنة.

ومن المتوقع حظر الألعاب النارية فى مدن كايزر بورج، وريجنسبورج، وبريمن، وهانوفر، ولم تحسم مدينتا هامبورج وفرانكفورت قرارهما من الحظر، بينما لا ترى مدينة كيمنتس أى مبرر للحظر.

وعثرت الشرطة الألمانية على 20 طنًا من الألعاب النارية غير القانونية فى بلدة هامينكلن، تم إخفاؤها داخل حظيرة.