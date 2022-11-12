هيئة الانتخابات التونسية تعلن ضوابط تمويل الحملات الانتخابية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة -فى بيان لها- إن تمويل الحملة الانتخابية يخضع للمبادئ الأساسية التى نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى صادقت عليها الدولة التونسية والقانون الانتخابى، مضيفة أن تمويل الحملة يكون من خلال المصادر المتأتية من التمويل الذاتى والخاص.
وتابعت الهيئة: " يعد تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدى أو عينى للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من أعضاء القائمة المرشحة أو المرشح فى الانتخابات الرئاسية أو التشريعية ومن الحزب لتمويل قائمته، ويحظر على الأحزاب تمويل حملة مرشحها فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وأشارت الهيئة إلى أنه يحظر تمويل الحملات الانتخابية بأموال أجنبية المصدر أو مجهولة المصدر أو من خلال عمليات غسيل الأموال، فيما لا يعد تمويل التونسيين بالخارج للمرشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج تمويلا أجنبيا.
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