العالم اليوم - حكومة إثيوبيا وجبهة تيغراي توقعان اتفاق تنفيذ الهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، يوم السبت، على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالبلاد، في خطوة قد تضع حدا لعامين من حرب أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، فيما دفعت بمئات الآلاف نحو المجاعة.