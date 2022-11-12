العالم اليوم - حكومة إثيوبيا وجبهة تيغراي توقعان اتفاق تنفيذ الهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، يوم السبت، على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالبلاد، في خطوة قد تضع حدا لعامين من حرب أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، فيما دفعت بمئات الآلاف نحو المجاعة.
متى تبدأ الهدنة؟
- أوضح الاتحاد الإفريقي، أن تنفيذ هدنة إثيوبيا سيبدأ "فورا" من أجل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ونزع السلاح.
كيف وصلنا إلى هنا؟
- اندلعت الحرب في نوفمبر 2020، بين قوات إقليم تيغراي من جهة وقوات الجيش الاتحادي الإثيوبي وحلفائه، ومن بينهم قوات من أقاليم أخرى ومن إريتريا، من جهة أخرى.
- وتجاوز الصراع أحيانا نطاق تيغراي وامتد إلى إقليمي أمهرة وعفار المجاورين، وسط مخاوف دولية من انزلاق الوضع نحو المزيد من الفوضى والعنف.
- قامت الحرب نتيجة انهيار كارثي في العلاقات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي سيطر على إثيوبيا لمدة 27 عاما، وأبي أحمد الذي كان ذات يوم جزءا من ائتلافها الحاكم، لكن تعيينه رئيسا لوزراء البلاد في 2018 أنهى هيمنة الجبهة.
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