العالم اليوم - برنتفورد يسقط مانشستر سيتي أمام جمهوره

انتم الان تتابعون خبر برنتفورد يسقط مانشستر سيتي أمام جمهوره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - حقق برنتفورد مفاجأة من العيار الثقيل بعودته ظافرا من أرض مانشستر سيتي 2-1 في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من البريميرليغ، حارما منافسه من اعتلاء الصدارة ولو موقتا.

وتجمد رصيد سيتي عند 32 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلعب لاحقا في ضيافة ولفرهامبتون.

وهي ثاني نتيجة كبيرة لبرنتفورد هذا الموسم بعد أن ألحق خسارة قاسية على أرضه ضد مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الثانية.

وكان نجم اللقاء هداف برنتفورد ايفان توني الذي لم يختاره مدرب انجلترا غاريث ساوثغيت في التشكيلة الرسمية المشاركة في مونديال قطر على الرغم من تألقه اللافت هذا الموسم، وذلك بتسجيله هدفي المباراة.

والخسارة هي الأولى أيضا مان سيتي منذ سقوطه امام ليفربول صفر-1 في 16 أكتوبر، حقق بعدها الفوز الفوز في مباريات الثلاث الأخيرة على برايتون 3-1 وليستر سيتي 1-صفر وفولهام 2-1 في الدوري، كما اخرج تشلسي من كأس الرابطة بالفوز عليه 2-صفر الأربعاء الماضي.