مجلس الأمن الروسى: روسيا تقاتل الناتو والغرب وحدها

وبحسب وسائل إعلام روسية، أضاف ميدفيديف، عبر حسابه على منصة تليجرام"، أن روسيا لم تستخدم كل قوتها بعد فى أوكرانيا، وأن جيش بلاده لم يستخدم حتى الآن كل قدراته الهجومية، ولم يلجأ لضرب كل الأهداف الأوكرانية الموزعة فى المناطق المدنية، قبل أن يضيف أن لكل قرار وقته.
وتابع مدفيديف: "فى ظل التطورات الأخيرة والقرارات الصعبة التى تم اتخاذها من قبل القيادة العسكرية، تناسى البعض وتلاشت بالنسبة لهم، بعض الحقائق الأساسية ولا بد من التذكير بها:
نذكر الجميع بأن روسيا هى التى تدافع عن مواطنيها وان بلادنا هى التى استعادت أراضيها وليس العكس وهذا الاستعادات مستمرة، وأن روسيا هى التى تعمل على إعادة تشكيل النظام العالمى الجديد، وليس الولايات المتحدة ولا بريطاينا وكييف، وهذا النظام العادل سيتم إرساؤه.
واستطرد نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، قائلاً إن روسيا تواجه بمفردها الناتو والدول الغربية. ونحن قادرون على تحمل هذه المواجهة وحدنا، وأن روسيا تقاتل وتقود العمليات القتالية بكل حرص ولا تستهدف المدنيين وبطريقة أقصى لحماية أرواح جنودها وحياة المدنيين. فيما لا يضع العدو أى اعتبارات لحياة وسلامة المدنيين وهنا يكمن الفرق الاخلاقى بيننا.
وهدد مدفيديف، بأن بلاده لم تستخدم كل قدراتها وامكانياتها العسكرية والقتالية حتى الآن، ولم تلجأ لاستهداف كل أهداف العدو الموزعة فى المناطق المدنية، مؤكدًا أن لكل قرار وقته.
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