الدفاع الروسية: القضاء على 440 جنديًا أوكرانيًا واعتراض 3 قذائف «هيمارس»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تصفية أكثر من 435 جنديا أوكرانيا ومرتزقا أجنبيا على محاور القتال، وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8، كما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 6 مسيرات أوكرانية واعتراض 3 قذائف صاروخية لراجمة الصواريخ "هيمارس" وإسكات بطارية مدافع أمريكية M777.





وأكد إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم الدفاع الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم"- إن القوات واصلت تنفيذ عملياتها الخاصة ففى تجاه كوبيانسك تم إحباط محاولات هجومية لقوات كتيبتين تكتيكيتين فى اتجاه فلاديميروفكا وكوزيموفكا فى لوجانسك وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة 160 فردا بين قتيل وجريح و6 دبابات و9 مدرعات قتال مصفحة، وتم تدمير بطارية من أنظمة مدفعية أمريكية الصنع فى مقاطعة خاركيف واستهداف مواقع القوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية فى 236 منطقة. وفى اتجاه كراسنى ليمان، أحبطت القوات الروسية هجمات 4 مجموعات تكتيكية تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا فى اتجاه سفاتوفا و بلوشنكا وماكييفكا وشيرفونوبوفكا فى لوجانسك وتم تصفية أكثر من 190 جنديا أوكرانيًا ودبابة واحدة و6 مركبات قتالية مدرعة و5 مركبات. وعلى محور جنوب دونيتسك تم تصفية أكثر من 85 مسلحا وشاحنتين صغيرتين، إلى جانب تدمير 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية بمقاطعة خيرسون وخاركيف وتدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، وفى زاباروجيا تم تدمير مستودعًا للذخيرة تابعًا للقوات الأوكرانية، إضافة إلى تدمير مخزنا للأسلحة والمعدات قرب خاركيف.

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