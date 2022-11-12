العالم اليوم - أردوغان: تشغيل حقل الغاز في البحر الأسود العام المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 05:20 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن تشغيل حقل الغاز التركي في البحر الأسود سيبدأ العام المقبل كما تعهد، مضيفا أنه تم تسريع وتيرة العمل لربط الحقل بالبنية التحتية للبلاد.

وخلال افتتاح خط أنابيب للغاز الطبيعي في إقليم قسطموني الشمالي، أشار أردوغان إلى أن الحفر اكتمل في تسع من الآبار العشر في المرحلة الأولى من حقل غاز سكاريا في قاع البحر.

وقال أردوغان عبر دائرة تلفزيونية "نأمل أن نبدأ في استهلاك هذا الغاز العام المقبل".

واكتشفت تركيا الغاز الطبيعي قبالة ساحلها الشمالي في عام 2020، ويقدر حجمه منذ ذلك الحين بنحو 540 مليار متر مكعب.

وصرح أردوغان أن تركيا أنشأت "قاعدة للطاقة" في سكاريا، وستصبح سوقا قياسية للغاز الطبيعي مع إدراج الإمدادات المحلية.

وقال "نستعد لبناء سوق متقدمة للغاز الطبيعي حيث تجتمع المنتجات المتعددة والعقود المتعددة لتشكيل أسعار مرجعية".

ولم يأت أردوغان على ذكر روسيا في كلمته.

وفي الأسابيع الأخيرة، كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من الممكن إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا بسرعة كبيرة، متوقعا ظهور العديد من العملاء الأوروبيين في مثل هذه السوق.