«CIF» تعلن تنفيذ مبادرة الاستثمار فى الطبيعة والمناخ بقيمة 350 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة صناديق الاستثمار فى المناخ (CIF)، إحدى أكبر مؤسسات الاستثمار فى العمل المناخى على مستوى العالم، بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ (CIF’s Nature, People, and Climate) التى تم إطلاقها فى يونيو 2022 بمصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى، وتبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار مقدمة من إيطاليا والمملكة المتحدة ودول أخرى، وذلك فى إطار السعى لتعزيز الحلول المناخية الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمار فى التحول الأخضر فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.





يأتى ذلك عقب فوز الملف المصرى برنامج "نُوفى"، الذى تقدمت به وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقى، ومجموعة البنك الدولى بالمركز الأول على مستوى دول منطقة شمال إفريقيا وقارة أوروبا، كما جاء من بين أفضل 10 دول من إجمالى 55 دولة تقدمت بملفاتها للاستفادة من المبادرة، وقامت لجنة من الخبراء المستقلين والمعنيين بتقييم ملفات الدول المؤهلة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط أن مبادرة صندوق الاستثمار فى المناخ (CIF)، تهدف إلى المساهمة فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتداعيات الناجمة عنها من خلال الحلول الصديقة للبيئة، بما يسهم فى جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحسين سبل العيش وتعزيز الانتقال العادل نحو التحول الأخضر والمستدام.

ونوهت بأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى" تعد نموذجا مصريا متكاملا ومنهجا إقليميا ودوليا لحشد التمويل المناخى وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ اتساقا مع هدف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ (COP27)، والجهود الوطنية التى بذلت فى إعداد واختيار وتدقيق المشروعات ذات الأولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وأهميتها فى تحفيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وبينت أن "نُوَفى" تستهدف توفير التمويل المناخى من خلال آليات محددة وواضحة، وهى التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفنى وآليات مبادلة الديون، وأدوات التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا NDCs.

وتنعكس استفادة مصر من هذه المبادرة لتؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية لمصر، ودورها فى تعزيز العمل المناخى ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

يشار إلى أن وزارة التعاون الدولى كانت قد أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفى" مطلع يوليو الماضى بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية فى ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخى وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفنى لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضا التمويلات المختلطة التى تحفز مشاركة القطاع الخاص، إنطلاقا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص فى جهود التنمية.

وتمثل الآلية إطارا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتم الوقوف على تسعة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة فى ضوء الأهمية القصوى لهذه القطاعات الثلاثة وأهميتها فى ظل الظرف العالمى الحالى، وأيضا أولويتها بالنسبة لمصر، كما يعكس الاختيار الارتباط المحورى بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية التى تعتمد عليها الموارد الطبيعية، وتبلغ التكلفة الإجمالية واستثمارات هذه المشروعات ما يقرب من 15 مليار دولار وتتوزع بواقع مشروع ضخم فى قطاع الطاقة، وخمسة مشروعات فى قطاع الأمن الغذائى، وثلاثة مشروعات فى قطاع الأمن المائى.

وكان الصندوق قد ذكر، فى بيان، أن مبادرته تستهدف تعزيز الحلول المناخية الصديقة للبيئة فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من خلال توفير الاستثمارات والتمويل فى الدول المستفيدة، كما أنه سيعمل على دعم جهود الزراعة المستدامة فى مصر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التحول الأخضر، فيما من المقرر أن يبدأ تنفيذ المبادرة مطلع العام المقبل.