القوات الجوية السعودية واليونانية تبدآن مناورات «عين الصقر 3»

جدة - نرمين السيد - وقال قائد مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة فى التمرين العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - "إن مناورات "عين الصقر-3" تركز على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية ضمن حملة جوية اشتملت على العمليات الجوية المضادة الدفاعية والهجومية وعمليات الهجوم الإستراتيجى وعمليات التحريم الجوى وعمليات الإسناد الجوى للقوات السطحية، والتدرب فى بيئات حرب إلكترونية متطورة، إضافة إلى تبادل الخبرات مع القوات المشاركة فى المناورات".

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