تونس: الطعن فى 4 أحكام تقضى بقبول مرشحين للانتخابات التشريعية

وقال المنصرى – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ – إن الهيئة تقدمت لمحكمة الاستئناف بالمبررات القانونية التى تؤيد موقفها فى رفض قبول طلبات المرشحين الأربعة، مؤكدا احترام الهيئة للأحكام القضائية ولدرجات التقاضى، وليس لدى الهيئة أى حرج فى ذلك.
وتابع المنصرى أن الطعون التى تقدمت بها الهيئة على الأحكام الابتدائية الأربعة، لن تؤثر على المسار الانتخابى، مشيرا إلى أنه فى إطار الاستعداد للمرحلة الثالثة والمتعلقة بالحملات الانتخابية بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، تنظم الهيئة يومى 14 و15 نوفمبر الجارى دورة تدريبية لمسئوليها بالولايات حول "إجراءات وقواعد الحملة الانتخابية"، والتى من المقرر أن تنطلق فى 25 نوفمبر الجارى.
كانت مرحلة التقاضى الابتدائى بشأن نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية قد انتهت أمس، حيث أصدرت الدوائر الابتدائية 54 حكما، من بينها 42 حكما برفض الطعن شكلا و8 أحكام برفض الطعن مضمونا، وأربعة أحكام بقبول الطعن.
وصدرت أحكام قبول الطعون الأربعة عن الدوائر الابتدائية بالقصرين والمنستير وصفاقس وتونس، من بينها ثلاثة أحكام أقرت بصحة شروط الترشح ودعوة الهيئة لقبول ملفات ترشح الطاعنين، فيما تعلق الحكم الرابع بإلزام هيئة الانتخابات بتسلم طلب الترشح والنظر فى مدى توفر الشروط القانونية فيه.
يذكر أن الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقررة فى 17 ديسمبر المقبل، سيكون فى 22 نوفمبر الجارى، ليدخل المسار الانتخابى مرحلة جديدة وهى الحملة الانتخابية التى تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر بالداخل ويوم 23 نوفمبر فى الخارج.
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