مسؤول بحرينى: الانتخابات منتظمة.. ومحاولة الاختراق زادت عزيمة الناخبين

جدة - نرمين السيد - قال المدير التنفيذى للانتخابات النيابية والبلدية البحرينية المستشار نواف عبدالله حمزه إن العملية الانتخابية للمملكة لعام 2022 تسير بانتظام وبكل يسر، كما تشهد إقبالا كبيرا من قبل الناخبين، مؤكدا أن محاولة اختراق بعض المواقع الحكومية، ومنها مجلس النواب كان لها تأثير إيجابى على العملية الانتخابية، حيث زادت من إصرار وعزيمة الناخبين.





‏‎وأضاف حمزة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم التعامل مع كل هذه المحاولات اليائسة من خلال القنوات الرسمية، وتم الانتهاء منها على الفور، مؤكدا أن هذه المحاولات لم تنل مننا شيئا.

وأوضح أن زيادة نسبة تواجد المرأة سواء على مستوى الترشح أو توافد الكثير منهن للإدلاء بصوتهن يعكس مدى أهمية تواجد وتأثير المرأة البحرينية بكافة المجالات، منوها بأن المرأة تتواجد أيضا فى اللجنة التنظيمية للعملية الانتخابية، حيث إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هناك تغييرا كبيرا فى ثقافة المرأة البحرينية من فصل تشريعى لفصل آخر، حيث أصبح هناك تطور كبير فى أدائهن مع كل عملية انتخابية.

‏‎وتابع إن هناك تطورا كبيرا وإيجابيا فى الحياة الديمقراطية بمملكة البحرين، قائلا: "لدينا 20 عاما من الخبرة فى الفصل التشريعى، ففى كل انتخابات هناك تطور سواء على مستوى المرشح أو الناخب".

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وكانت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية فى البحرين قد أعلنت - أمس - عن وجود استهداف لمواقع إلكترونية حكومية، بينها موقع مجلس النواب؛ بهدف تعطيل العملية الانتخابية وبث رسائل سلبية للتأثير عليها.‎

وبدأت مراكز الاقتراع بمملكة البحرين فى استقبال الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث فتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء، ووفقاً لإحصاءات الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 تبلغ إجمالى الكتلة الناخبة نحو 344713 ناخباً.

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وأظهرت الأرقام أن الكتلة الانتخابية فى محافظة العاصمة التى تضم 10 دوائر بلغت 66 ألفا و148 ناخبا وفى محافظة المحرق التى تضم 8 دوائر 81637 ناخباً، وفى المحافظة الشمالية التى تضم 12 دائرة 121581 ناخباً، وفى المحافظة الجنوبية التى تضم 10 دوائر 75347 ناخباً.

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وأكدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية فى المملكة الحرص على ضمان توفر كل الأجواء الديمقراطية السليمة التى تسهم فى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز المشاركة الإيجابية والبناءة، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطى عبر انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، وحثت الناخبين على المشاركة الفعالة فى عملية التصويت لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين.

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ويتألف مجلس النواب من 40 عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السرى المباشر وفقاً للأحكام التى يبينها القانون. وتكون مدة مجلس النواب 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى فى خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.