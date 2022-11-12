بايدن: 850 مليون دولار لدعم الروابط مع دول آسيان

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم السبت، تقديم 850 مليون دولار لدعم الروابط الأمريكية مع دول الآسيان، قائلاً: "نشهدًا عصرًا جديدًا من التعاون مع الآسيان"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وألقى الرئيس الأمريكى جو بايدن كلمة أمام قمة الآسيان، وذلك فى إطار محادثات بين رؤساء حكومات جنوب شرق آسيا وعدد من زعماء العالم. ومن المقرر أن يعقد بايدن ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز محادثات منفصلة، اليوم السبت، مع رؤساء حكومات جنوب شرق آسيا، فى حين تحاول المنطقة التغلب على التنافس المتزايد بين الصين والقوى الغربية.

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