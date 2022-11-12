العالم اليوم - بالفيديو.. شاهد عمليات الإنقاذ في حادث حافلة الدقهلية بمصر

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. شاهد عمليات الإنقاذ في حادث حافلة الدقهلية بمصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 02:24 مساءً - لقي 19 شخصا مصرعهم، نتيجة سقوط حافلة "ميني باص"، صباح السبت، في مياه إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة.

وأكد شهود العيان أن الحافلة كانت تحمل أكثر من 30 راكبا وكان متجها إلى مدينة المنصورة، وسقطت في مياه ترعة "الرياح التوفيقي" أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس.

وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وجرى إنقاذ عدد من المواطنين من ركاب الحافلة، وتكثف القوات من جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ولا تزال فرق الإنقاذ تمشط المياه بحثا عن ضحايا آخرين لوجود احتمال أن تيار المياه جرف جثثا أخرى بعيدا عن مكان الحادث.