جون كيرى: الوقت مناسب لتعويض الدول المتضررة من تغير المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى على هامش قمة المناخ فى شرم الشيخ، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 56 دولة تشارك فى دعم الطاقة النظيفة، وعلى ثقة من تحقيق نتائج إيجابية بشأن التكيف.

وتابع كيرى، أن الوقت مناسب حاليا لتعويض الدول المتضررة، ودعم التعويض عن الخسائر الخاصة بالتغيرات، ونهدف إلى جهود متوافقة لمواجهة التغيرات، ونؤكد ضرورة دعم هدف خفض حرارة الأرض.