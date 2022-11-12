جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى انعكاسات سلبية حال تفجير سد كاخوفكا، إذ أشارت موسكو فى وقت سابق إلى أن مثل تلك الخطوة ستغرق الجنود الروس وتجعل القرم عطشى. وكان وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، استبعد احتمالية تفجير موسكو السد الجنوبى الكبير فى أثناء انسحابها من إقليم خيرسون، واصفًا الفكرة بأنها "جنون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «القاهرة الإخبارية»: انسحاب روسيا من خيرسون إجراء تكتيكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.