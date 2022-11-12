الصحف اللبنانية تبرز لقاء الرئيس السيسى مع نظيره الأمريكى فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وفى صفحتها الأولى، نشرت صحيفة نداء الوطن اللبنانية صورة تجمع الرئيس السيسى مع نظيره الأمريكى جو بايدن تحت عنوان "بايدن فى مصر.. 100 عام من العلاقات الاستراتيجية"، مسلطة الضوء على إشادة الرئيس الأمريكى بنجاح الجهود المصرية الحاسمة فى إطار مكافحة الإرهاب وما تتحمله من أعباء فى مواجهة الفكر المتطرف، معرباً عن دعم واشنطن لتلك الجهود، ومؤكداً أن مصر تعد شريكاً مركزياً فى التصدى لتحدى الإرهاب العابر للحدود.

وكتبت الصحيفة تقول: "حض الرئيس الأمريكى جو بايدن دول العالم على بذل المزيد من الجهود لتجنّب كارثة الاحترار المناخى، مؤكداً أن بلاده هى على «المسار الصحيح» لتحقيق تعهداتها المتعلّقة بخفض انبعاثات الكربون بحلول 2030".

وأضافت: "أشار بايدن إلى أن 100 عام مرّت على العلاقات الأمريكية - المصرية المشتركة، معرباً عن أمنيته أن تزيد قوة العلاقات المصرية - الأمريكية، وأن يكون البلدان أقرب لبعضهما."

وركزت الصحيفة على الشكر الذى قدمه بايدن للرئيس السيسى لدور الوسيط الذى تلعبه مصر فيما يتعلق بما يطرأ من تطوّرات فى غزة، معتبرا أن مصر هى المكان المناسب لانعقاد قمة المناخ.

وتحت عنوان: "بايدن فى قمة المناخ مشيدا بدور مصر والرئيس السيسى"، نشرت صحيفة الشرق اللبنانية فى عددها الصادر اليوم تقريرا حول زيارة بايدن لمصر، حيث ركزت على تصريحات الرئيس السيسى التى أكد فيها أن مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان ولديها لجنة للعفو الرئاسى للنظر فى القوائم التى تستحق الإفراج، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة للحوار الوطنى.

وسلطت الصحيفة الضوء على إشادة الرئيس الأمريكى بمصر ودورها وشكرها على استضافة قمة المناخ، حيث أبرزت الصحيفة قول بايدن: "سُميت مصر لوقت طويل بأم الدنيا وهذا لقب مناسب مع استضافتها لقمة المناخ.

وقالت الصحيفة إن الرئيس بايدن ثمن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه فى المنطقة، معرباً عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك فى ضوء الثقل السياسى الذى تتمتع به مصر ودورها المتزن فى محيطها الإقليمى.

وفى صحيفة اللواء اللبنانية، جاءت الصحفة الأولى بصورة للرئيس السيسى أثناء استقباله جو بايدن تحت عنوان "قمة المناخ 27.. بايدن يحذر زعماء العالم من أن «حياة الكوكب» فى خطر"، حيث ركزت الصحيفة على كلمة بايدن فى مؤتمر المناخ أمس وتحذيره من أن الأزمة المناخية «تهدد الحياة على الكوكب» متعهدا تحقيق أهداف الولايات المتحدة فى خفض الانبعاثات بحلول 2030.

واعتبرت الصحيفة أن بايدن حمل إلى المؤتمر إنجازات محلية كبيرة حققها فى مكافحة الاحتباس الحرارى فى بلاده، فيما يتعرض لضغوط تحثه على بذل المزيد لمساعدة الدول التى تعانى ويلات كوارث طبيعية ولجعل اقتصاداتها أكثر مراعاة للبيئة وتعويض الخسائر والأضرار التى تتكبدها بسبب هذه الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية على حد ما جاء بالصحيفة.

وأضافت أن بايدن طمأن الوفود بأن الولايات المتحدة تتعامل مع التحدى على أساس أنه عاجل، واعتذر عن خروج بلاده المؤقت من اتفاقية باريس قبل مجيئه إلى السلطة.