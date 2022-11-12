بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 7 ملايين و675 ألفا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم السبت ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد إلى 7 ملايين و675 ألفا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.





وذكرت الوكالة أن 21 ألفا و100 لاجيء وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس الجمعة، فيما غادر 21 ألفا و600 آخرين عائدين إلى بلادهم ليبلغ إجمالى العائدين 5 ملايين و872 ألفا، وذلك حسبما أورد "راديو بولندا" فى نشرته الإنجليزية. وكانت بولندا قد مررت فى مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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