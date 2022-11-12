روسيا تحظر دخول 200 أمريكي إلى أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو حظرت دخول 200 شخصية أمريكية إلى أراضيها.
وقالت الخارجية في بيان الجمعة ،وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء: "ردا على العقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار التي تفرضها إدارة بايدن، ليس فقط ضد المسؤولين الروس. ولكن أيضا ضد أولئك الذين، لسبب أو لآخر، يعترضون على واشنطن. على أساس المعاملة بالمثل، تم فرض حظر على دخول 200 مواطن أمريكي إلى الأراضي الروسية".
وشملت القيود الجديدة بعض ممثلي السلطات والمشرعين، وكذلك أقربائهم المقربين، ورؤساء الشركات والمؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الخبراء الذين يدعمون كراهية روسيا ونظام كييف.
كما شملت القائمة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير و فاليري أخت الرئيس الأمريكي جو بايدن وأخويه جيمس وفرانسيس بايدن.
وأشارت إلى أن الشخصيات المدرجة في "قائمة الحظر" الروسية ممنوعون من دخول أراضيها بشكل دائم.
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