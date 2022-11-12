سلطات إقليم خيرسون تختار جينيتشيسك عاصمة إدارية مؤقتة

جدة - نرمين السيد - قررت سلطات إقليم خيرسون، أن تكون مدينة "جينيتشيسك" عاصمة إدارية مؤقتة للإقليم، الذى تسيطر عليه روسيا فى جنوب أوكرانيا، وذلك عقب انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون عاصمة الإقليم.





وقال نائب وزير الدفاع الروسى ألكسندر فومين - فى تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "اليوم، جينيتشيسك، حيث توجد جميع الوكالات الحكومية الرئيسية، هى عاصمة إدارية مؤقتة لمنطقة خيرسون".

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على جينيتشيسك فى 27 فبراير الماضى فى إطار العملية العسكرية فى أوكرانيا، وهى مدينة ساحلية تقع على بحر آزوف تشتهر بمنتجعاتها، وتتبع لإقليم خيرسون، أحد أقاليم أوكرانيا الأربعة التى أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ضمها فى نهاية سبتمبر الماضى.

وأمر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، الأربعاء الماضى، بسحب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، التى تضم مدينة خيرسون إلى الضفة اليسرى بناء على اقتراح من الجنرال سيرجى سوروفكين قائد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأشار سوروفيكين إلى أن القوات الروسية نجحت فى إحباط الهجمات الأوكرانية وأن أحد أسباب الانسحاب هو الخطر المتمثل فى أنه إذا غمرت المياه المناطق الواقعة فى اتجاه مجرى النهر من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، فسيتم عزل القوات الروسية.

ووفقًا لسوروفيكين، تم نقل جميع المدنيين الذين أرادوا مغادرة المنطقة، وعددهم أكثر من 115 ألف شخص، من الضفة اليمنى للنهر.