وقال نائب وزير الدفاع الروسى ألكسندر فومين - فى تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "اليوم، جينيتشيسك، حيث توجد جميع الوكالات الحكومية الرئيسية، هى عاصمة إدارية مؤقتة لمنطقة خيرسون".
وكانت القوات الروسية قد سيطرت على جينيتشيسك فى 27 فبراير الماضى فى إطار العملية العسكرية فى أوكرانيا، وهى مدينة ساحلية تقع على بحر آزوف تشتهر بمنتجعاتها، وتتبع لإقليم خيرسون، أحد أقاليم أوكرانيا الأربعة التى أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ضمها فى نهاية سبتمبر الماضى.
وأمر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، الأربعاء الماضى، بسحب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، التى تضم مدينة خيرسون إلى الضفة اليسرى بناء على اقتراح من الجنرال سيرجى سوروفكين قائد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وأشار سوروفيكين إلى أن القوات الروسية نجحت فى إحباط الهجمات الأوكرانية وأن أحد أسباب الانسحاب هو الخطر المتمثل فى أنه إذا غمرت المياه المناطق الواقعة فى اتجاه مجرى النهر من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، فسيتم عزل القوات الروسية.
ووفقًا لسوروفيكين، تم نقل جميع المدنيين الذين أرادوا مغادرة المنطقة، وعددهم أكثر من 115 ألف شخص، من الضفة اليمنى للنهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطات إقليم خيرسون تختار جينيتشيسك عاصمة إدارية مؤقتة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.