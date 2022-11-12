زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جواتيمالا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة على موقعها الإلكترونى أن مركز الزلزال كان على بعد أقل من 6.9 ميل ـ 11 كم ـ من بلدية ماساجوا بالقرب من الساحل الجنوبى لجواتيمالا وعلى عمق 61.89 ميلاً ـ 99.6 كم ـ تحت سطح الأرض.
ولم تبلغ وكالة مكافحة الكوارث فى جواتيمالا على الفور عن أى أضرار نجمت عن الزلزال.
ولم تصدر السلطات فى السلفادور، حيث شعروا بالزلزال أيضا، تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامى".
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