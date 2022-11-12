العالم اليوم - شيرين تفاجئ جمهورها: أحب حسام وعدتُ إليه

انتم الان تتابعون خبر شيرين تفاجئ جمهورها: أحب حسام وعدتُ إليه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - أحدثت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، مفاجأة وسط متابعيها،يوم الجمعة، إثر الإعلان بشكل رسمي عن عودتها إلى زوجها السابق، حسام حبيب، بعدما قضت فترة عصيبة إثر الانفصال عنه، حتى أنها هاجمته وانتقدت عائلته، في مقابلات صحفية.

وظهرت شيرين مع زوجها السابق، إلى جانب "المأذون" وهما بصدد الزواج، في صورة جرى تداولها على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية.

وكانت شيرين قد عانت عدة مشاكل بعد انفصالها عن حسام، حتى أنها حلقت شعرها بشكل كامل، وتحدثت عن مرورها بأزمة نفسية حادة.

وفي الشهر الماضي، تم إدخال شيرين إلى المستشفى لأجل العلاج، وسط تضامن واسع معها من جانب الفنانين.

وعقب الخروج، تنازلت شيرين عن دعوى قضائية مرفوعة ضد شقيقها الذي قيل إنه أدخلها قسرا إلى المستشفى من أجل العلاج من تعاطي المخدرات.

وأقرت شيرين بأن حسام ما يزال "حب حياتها"، وقالت في مقابلة صحفية إنه عرض عليها الزواج مجددا فوافقت.

وقبل الانفصال، نهاية العام الماضي، كانت شيرين قد اتهمت حسام حبيب بإساءة معاملتها وإرباك عملها الفني وحياتها العائلية، واستبعدت وقتئذ استبعادا تاما أن تعود إليه.