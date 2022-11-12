العالم اليوم - هجوم الكابيتول.. ترامب يعرقل مثوله أمام المحققين

انتم الان تتابعون خبر هجوم الكابيتول.. ترامب يعرقل مثوله أمام المحققين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - رفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية، الجمعة، للطعن باستدعائه الصادر عن لجنة مجلس النواب التي تحقق في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

ويؤكد ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" ولن يدلي بشهادته الأسبوع المقبل، فيما يصف محاموه أمر الاستدعاء بأنه "باطل وغير قانوني وغير قابل للتنفيذ"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ويرون أن الرئيس السابق لا يزال يتمتع بامتياز بعد نحو 22 شهرا على مغادرته منصبه ولا يمكن للكونغرس إجباره على المثول أمام اللجنة.

وأمرت لجنة 6 يناير ترامب بالمثول أمامها للإدلاء بشهادته شخصياً بحلول الاثنين، على أن يبرز سلسلة وثائق واتّصالات.

وتعد التحديات كبيرة بينما ينفد الوقت بالنسبة للجنة الكونغرس ولدونالد ترامب، البالغ من العمر 76 عاما، الذي من المتوقع أن يعلن الثلاثاء أنه سيرشح نفسه للرئاسة في 2024.

وسيفعل ذلك في حين لم يتأكد الحزب الجمهوري من استعادته السيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي.

وفي حال سيطر الجمهوريون على مجلس النواب، من المرجح أن يحلوا لجنة 6 يناير، التي جمعت أدلة تثبت قولها إن ترامب حرض أنصاره على قيادة الهجوم على الكابيتول في محاولة لمنع جو بايدن من الفوز في الانتخابات الرئاسية.

واتهم المدعون أكثر من 900 شخص بجرائم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول، وقالت وزارة العدل الشهر الماضي إن 412 منهم اعترفوا بالذنب في إحدى التهم الفيدرالية المختلفة.

وقتل 7 أشخاص على الأقل في هجوم 6 يناير.

وخلال محاكمته أمام محكمة اتحادية في ويست بالم بيتش في فلوريدا، لفت ترامب إلى أن رؤساء الولايات المتحدة، في الماضي والحاضر، وافقوا طواعية على الإدلاء بشهادتهم أو تسليم وثائق بعد تلقي مذكرة استدعاء من الكونغرس، ولكن "لم يتم إجبار أي منهم على فعل ذلك".

وفي هذه القضية، يرى ترامب بأن أمر الاستدعاء ينتهك الامتياز التنفيذي وحقوقه الشخصية، وأن اللجنة لا تتمتع بسلطة في هذا الشأن.