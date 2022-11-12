الدفاع البريطانية: روسيا بدأت الانسحاب من خيرسون فى 22 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن وزارة الدفاع الروسية زعمت أمس الجمعة أن انسحاب قواتها من خيرسون قد اكتمل، ومن المحتمل جدا أن تكون القوات الروسية قد دمرت طرق والسكك الحديدية فوق نهر دنيبرو كجزء من هذه العملية.

وتابعت الوزارة أن استكمال الانسحاب جاء بعد يومين فقط من إعلانه، مرجحة أن عملية الانسحاب قد بدأت بالفعل فى 22 أكتوبر الماضى، عندما حثت شخصيات روسية فى خيرسون المدنيين على مغادرة المدينة.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن هناك احتمالا بأنه تم سحب المعدات العسكرية الروسية والقوات فى الزى المدنى بالتزامن مع إجلاء 80 ألف مدنى فى الأسابيع الأخيرة.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن خيرسون هى العاصمة الإقليمية الوحيدة التى استولت عليها القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية فى شهر فبراير الماضى، لذا تسبب الانسحاب فى إلحاق ضرر كبير بسمعتها، وقالت الاستخبارات البريطانية إن الانسحاب اعتراف علنى بالصعوبات التى تواجهها القوات الروسية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وقالت الوزارة إنه من المرجح أن أوكرانيا استعادت مناطق شاسعة من منطقة خيرسون على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وأن قواتها تسيطر الآن إلى حد كبير على مدينة خيرسون نفسها.