جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن وزارة الدفاع الروسية زعمت أمس الجمعة أن انسحاب قواتها من خيرسون قد اكتمل، ومن المحتمل جدا أن تكون القوات الروسية قد دمرت طرق والسكك الحديدية فوق نهر دنيبرو كجزء من هذه العملية.
وتابعت الوزارة أن استكمال الانسحاب جاء بعد يومين فقط من إعلانه، مرجحة أن عملية الانسحاب قد بدأت بالفعل فى 22 أكتوبر الماضى، عندما حثت شخصيات روسية فى خيرسون المدنيين على مغادرة المدينة.
وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن هناك احتمالا بأنه تم سحب المعدات العسكرية الروسية والقوات فى الزى المدنى بالتزامن مع إجلاء 80 ألف مدنى فى الأسابيع الأخيرة.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن خيرسون هى العاصمة الإقليمية الوحيدة التى استولت عليها القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية فى شهر فبراير الماضى، لذا تسبب الانسحاب فى إلحاق ضرر كبير بسمعتها، وقالت الاستخبارات البريطانية إن الانسحاب اعتراف علنى بالصعوبات التى تواجهها القوات الروسية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.
وقالت الوزارة إنه من المرجح أن أوكرانيا استعادت مناطق شاسعة من منطقة خيرسون على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وأن قواتها تسيطر الآن إلى حد كبير على مدينة خيرسون نفسها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع البريطانية: روسيا بدأت الانسحاب من خيرسون فى 22 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.